Ein Einfamilienhaus in der Zehntstraße in Merzenich war über die Feiertage Ziel von Einbrechern.

Merzenich (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner zwischen dem 22.12.2023, 14:00 Uhr, und dem 25.12.2023, 10:00 Uhr, nutzen unbekannte Täter, um sich Zugang zu dem freistehenden Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten Schränke und Kommoden auf der Suche nach Diebesgut. Was genau fehlte, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden.



Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich Zehntstraße / An der Elle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzten.