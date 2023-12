Wer sich von der Steuererklärung eine Erstattung erhofft, möchte möglichst schnell über das zusätzliche Geld verfügen können.

Kreis Düren (ots) - Dementsprechend beginnen viele Menschen pünktlich zum Jahreswechsel mit der Erstellung der Steuererklärung.

Passend dazu haben sich Betrüger auch zu diesem Thema wieder eine Masche ausgedacht.



Eine automatische Bandansage gibt sich als "Bundesfinanzverwaltung" aus und droht mit der Weitergabe von Finanzdaten unter Angabe eines Aktenzeichens an einen Verlag, um Angst zu schüren. Im Anschluss werden die Opfer aufgefordert, eine Taste - meistens die "1" zu drücken - um weitere Informationen zu erhalten.

Diese Anrufe sind eine perfide Masche, um an sensible Daten der Opfer zu gelangen.



Die echten Behörden der Steuerverwaltung fordern niemals telefonisch persönliche Finanzdaten, wie beispielsweise Kontoinformationen. Bitte geben Sie keine Daten preis und drücken Sie nicht die genannten Tasten! Legen Sie stattdessen einfach auf.



Unsere Empfehlung: Bleiben Sie wachsam und informieren Sie sich direkt beim zuständigen Finanzamt oder kontaktieren Sie die Polizei, falls Sie Zweifel haben. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.