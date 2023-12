Am Montag (04.12.2023) brach in einem Maschinenraum der Jülicher Zuckerfabrik ein Brand aus.

Jülich (ots) - Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.



Gegen 12:50 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Polizei die Anweisung, zur Jülicher Zuckerfabrik zu fahren, da dort in einem Maschinenraum ein Feuer ausgebrochen sei. Als die Beamten eintrafen, war die Feuerwehr bereits vor Ort und hatte mit den Löschmaßnahmen begonnen.

Der Betriebsleiter gab gegenüber den Polizisten an, bei der in Brand geratenen Maschine handele es sich um ein Drehkolbengebläse. Er gehe davon aus, dass der Brand aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen sei.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten die Flammen, die sich bereits in die Lüftungsanlage ausgeweitet hatten, schnell unter Kontrolle bringen.



Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Untersuchungen zur genauen Brandursache ein.