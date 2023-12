Beim Zusammenstoß von einem Pkw mit einer Fußgängerin wurde die Fußgängerin am Montagabend (04.12.2023) an der Kreuzung Bismarckstraße / Schoellerstraße leicht verletzt.

Düren (ots) - Gegen 18 Uhr fuhr eine 25-Jährige aus Herzogenrath mit ihrem Pkw auf der Bismarckstraße. Zur gleichen Zeit überquerte eine 47-jährige Dürenerin den Fußgängerüberweg in Richtung Roonstraße. Als die Autofahrerin an der Kreuzung nach links auf die Schoellerstraße abbiegen wollte, übersah sie die Fußgängerin und stieß mit ihrem Fahrzeug gegen die Frau.



Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.