Zwischen Sonntagnachmittag (31.12.2023) und Dienstagmorgen (02.01.2023) wurde ein Einbruch in Geschäftsräume in der Hauptstraße in Langerwehe verübt.

Langerwehe (ots) - Gegen 08:30 Uhr am Dienstag bemerkte der Geschäftsinhaber, dass Unbekannte gewaltsam in sein Geschäft eingestiegen waren. Sie durchsuchten diverse Schränke und entwendeten Geld aus der Kasse. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine detaillierten Erkenntnisse vor.



Auch an diesem Tatort hat die Kriminalpolizei Spuren gesucht, gesichert und eine Anzeige aufgenommen. Wer die Ermittlungen mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen unterstützen kann, melde sich bitte bei der Einsatzleitstelle unter der Nummer 02421 949-6425.