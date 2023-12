Bei einem Verkehrsunfall in Höhe der Autobahnanschlussstelle Düren wurde am Samstagnachmittag ein acht Jahre altes Mädchen als Fahrzeuginsassin verletzt.

Düren (ots) - Ein Lkw hatte zu spät gebremst und war dadurch auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren.



Gegen 15:50 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter Jülicher mit seinem Pkw die zweispurige Bundesstraße 56 von Düren in Fahrtrichtung Niederzier/Huchem-Stammeln. Mit im Fahrzeug befanden sich die Ehefrau des 49-jährigen, sowie die drei auf der Rückbank transportierten Kinder.

In Höhe der Auffahrt zur BAB 4 wechselte die dortige Ampelphase von Grün auf Gelb, so dass der 49-Jährige seinen Pkw abbremste. Dies bemerkte ein nachfolgender 48-Jähriger aus Düren mit seinem 7,5-Tonnen-Lkw zu spät. Der Fahrer des Abschleppdienstes, der auf der Ladefläche einen Pkw transportierte, konnte nur noch nach links auf eine dort befindliche Mittelinsel ausweichen. Dabei touchierte er dennoch den Wagen der Jülicher Familie am linken Heck und kollidierte im weiteren Verlauf, auf der Mittelinsel, mit einem Verkehrszeichen sowie dem Mast der Ampelanlage.

Durch den Zusammenstoß wurde ein achtjähriges Mädchen im Auto leicht verletzt; ein Rettungswagen brachte das Kind zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Den an den beiden beteiligten Fahrzeugen, dem Verkehrszeichen, sowie an der Ampel entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15000 Euro. Zu Maßnahmen an der zerstörten Lichtzeichenanlage mussten Servicetechniker hinzugerufen werden.



Die Ermittlungen dauern an.