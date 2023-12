Die Polizei in Düren hat die Ermittlungen zu einem bislang unbekannten Mann eingeleitet.

Düren (ots) - Dieser hat am Samstagabend, 30.12.2023 gegen 20:00 Uhr , einen Mann in Düren körperlich angegangen und eine Geldbörse entwendet.



Ein Anwohner der Straße "An der Garnbleiche" wurde vor seiner Wohnanschrift von einer unbekannten männlichen Person zunächst von hinten angegriffen und zu Boden gerissen.

Im weiteren Verlauf wurde dem 67- Jährigen eine mitgeführte Geldbörse gewaltsam entrissen.

Bei dem Tatgeschehen zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Tatverdächtige konnte fußläufig mit der Beute in unbekannte Richtung fliehen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos.



Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter machen können oder sonst verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Straße "An der Garnbleiche" gemacht haben.



Der Gesuchte sei männlich gewesen, circa 1,80 Meter groß und habe eine sportliche, schlanke Figur gehabt. Zur Tatzeit habe er eine helle Hose und eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze getragen. Sein Gesicht war während der Tat mit einer schwarzen Sturmhaube bedeckt.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421/ 949-0 zu melden.