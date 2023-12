Am Mittwochabend (13.12.2023) stürzte ein 17-jähriger Mofafahrer aus Düren auf der Rurstraße und verletzte sich dabei leicht.

Düren (ots) - Gegen 20:20 Uhr befuhr der junge Mann aus Düren mit seinem Mofa-Roller die Rurstraße in Richtung Tivolistraße. Aus bisher unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte gegen einen geparkten Pkw. Der 17-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.