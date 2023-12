In einem Linnicher Vorort beschädigte ein Autofahrer ein Gebäude, weil er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu steuern.

Linnich (ots) - Die Vermutung, dass er niemals eine Fahrerlaubnis besessen hat, steht ebenfalls im Raum.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Anwohnerin in der Ortslage Welz gegen 03:30 Uhr auf laute Geräusche sowie ein Hupen aufmerksam. Ein Blick auf die Straße zeigte, dass ein Autofahrer erhebliche Schwierigkeiten hatte, sein Fahrzeug zu bedienen. Mehrmalige Versuche, mit dem Wagen davonzufahren, endeten an einer Hauswand, wobei sowohl diese, als auch das Auto selbst, beschädigt wurden. Irgendwann gelang es dem Fahrer dann doch, mit seinem Wagen davon zu fahren.

Weit kam er allerdings nicht, denn die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten ihn bereits wenige Straßen weiter anhalten und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der 32-Jährige mit Wohnsitz in Linnich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand: Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann, der im Übrigen keine gültige Fahrerlaubnis vorzuweisen hatte, wurde zur Polizeiwache nach Jülich mitgenommen, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.



Gegen den 32-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt. Der von ihm verursachte Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere tausend Euro.