Jülich - Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer überholte am Samstagnachmittag auf der Römerstraße einen Pkw.

Jülich (ots) - Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren aufgenommen, da mehrere Verkehrsstraftaten im Raum stehen.



Etwa um 16:20 Uhr befuhr der junge Zweiradfahrer aus Aldenhoven die Römerstraße aus Richtung Jülich kommend in Fahrtrichtung Stetternich. Als er einen vorausfahrenden Wagen überholte, kollidierte er mit diesem. Der Fahrer des Pkw, ein 40-Jähriger aus Inden, war gerade dabei, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen.



Die Polizei wurde zur Unfallaufnahme gerufen und ließ sich dabei das Unfallgeschehen nicht nur von den beiden Beteiligten, sondern auch von weiteren Zeugen schildern. Nach Anhörung der Aussagen sowie der Begutachtung der Spuren und Fahrzeuge am Unfallort entstand der Verdacht, dass der 21-jährige Kradfahrer den Zusammenstoß durch sein rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen verursacht haben könnte. Ob er darüber hinaus überhaupt im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Motorrad war, ist ebenfalls fraglich. Der Führerschein wurde zunächst beschlagnahmt.



Mit Verletzungen, die eine stationäre Behandlung erforderten, wurde der junge Kradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens wird auf etwa 40000 Euro geschätzt.