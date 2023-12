Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Düren nach zwei Unbekannten.

Düren (ots) - Die zwei Frauen hatten am 18.09.2023 gegen 16:12 Uhr insgesamt dreimal mit der Bankkarte einer 86-Jährigen aus Düren unbefugt Geld von deren Konto abgehoben. Mit Bildern aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei nun, mit richterlichem Beschluss, nach den unbekannten Frauen.



Zuvor verschafften sich die beiden Frauen um 15:50 Uhr Zugang zur Wohnung in einem Wohnheim in der Straße "Am Wingert", indem Sie der Frau vorgaben, Ihre Wohnung auf Sauberkeit überprüfen zu müssen. Als "Geschenk" brachten die Diebinnen der Frau einen Blumenstrauß mit. Im Gegenzug entwendeten Sie neben der Debitkarte, Bargeld und den Ehering der Geschädigten.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949- 8522 an den zuständigen Sachbearbeiter zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der 02421 949-6425 zu erreichen.