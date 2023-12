Nach einem Pkw Brand in der Straße "Am Petershof" in der Ortslage Titz-Jackerath in der Nacht von Sonntag (10.12.2023) auf Montag (11.12.2023) sucht die Polizei nach Zeugen.

Titz (ots) - Gegen 01:50 Uhr wurde der 32-jährige Besitzer des Fahrzeugs von seinem Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht. Zu diesem Zeitpunkt brannte bereits das Heck des Pkw der in der Einfahrt des Einfamilienhauses stand. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Kofferraum sowie der hintere Reifen auf der Fahrerseite waren jedoch bereits komplett abgebrannt und auch Teile der Vordersitze waren geschmolzen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zur Brandursache machen können. Diese werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.