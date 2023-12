Bei einem Unfall auf der K2 zwischen Düren und Arnoldsweiler am Sonntagabend (17.12.2023) wurde ein 31-Jähriger schwer verletzt.

Düren (ots) - Er war zuvor mit einem Fahrzeug kollidiert, das in den Gegenverkehr geraten war.



Eine 33-jährige Frau aus Niederzier war gegen 21:20 Uhr mit ihrem Pkw auf der K2 in Richtung Arnoldsweiler unterwegs. Um einem Tier auszuweichen, so die Angaben der 33-Jährigen, fuhr sie nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit einem Auto an dessen Steuer der 31-jährige Mann aus Düren saß. Bei dem Zusammenstoß wurde der Dürener schwerverletzt, ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.