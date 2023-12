Am Freitagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 264, in Höhe der Ortslage Obergeich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Langerwehe (ots) - Dabei erlitt der Zweiradfahrer noch vergleichsweise leichte Verletzungen.



Nach ersten polizeilichen Ermittlungen hatte ein 58 Jahre alter Dürener gegen 16:50 Uhr mit seinem Mountainbike den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Seitenstreifen in Richtung Langerwehe befahren.

Auf Höhe der Anschrift "Bundesstraße 14" beabsichtigte er die B 264 zu überqueren. Dabei achtete er vermutlich nicht ausreichend auf den dortigen Fahrzeugverkehr und kollidierte auf der Fahrbahn mit dem Pkw eines 86-Jährigen aus Alsdorf, welcher mit seinem Wagen die B 264 ebenfalls in Fahrtrichtung Langerwehe befuhr.

Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl am Fahrrad, als auch am Pkw, entstand Sachschaden.