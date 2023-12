Eine 38-Jährige Angestellte einer Dürener Spielhalle wurde am frühen Mittwochmorgen beinahe Opfer eines Raubes.

Düren (ots) - Der Täter flüchtete unerkannt ohne Beute.



Gegen 01:15 Uhr befand sich die 38-Jährige vor der Spielhalle, als sie von einer männlichen Person mit der Forderung nach Geld angesprochen wurde.

Nachdem sie ihm mitgeteilt hatte, dass er von ihr kein Geld bekäme, sprühte der ihr Reizgas ins Gesicht, was allerdings aufgrund des Windes das Ziel verfehlte.

Der Angestellten gelang es zu flüchten. Sie versuchte ein vorbeifahrendes Auto anzuhalten, welches von einer weiblichen Person geführt wurde.

Dieser Umstand, sowie der Anruf bei der Polizei, schlug den Tatverdächtigen in die Flucht.

Dieser entfernte sich vermutlich mit einem dunkelblauen Pkw ohne Beleuchtung in Richtung Derichsweiler vom Tatort.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich

-180 cm groß

-schlank

-schwarze Jogginghose

-schwarze Kapuzenjacke

-schwarze Gesichtsvermummung



Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Fahrzeugführerin, welche in der fraglichen Zeit am Tatort vorbeifuhr, sich während der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-6518 und außerhalb dieser Zeiten bei der Leitstelle der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.