Schwere Verletzungen erlitt am Montagnachmittag (18.12.2023) ein 88-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer aus Niederzier, als er beim Überqueren der Breitestraße mit einem Auto zusammenstieß.

Niederzier (ots) - Gegen 15:50 Uhr überquerte der Senior mit seinem Rollstuhl die Breitestraße in Höhe der Post und übersah dabei nach eigenen Angaben den herannahenden Pkw eines 21-Jährigen aus Niederzier. Der 21-Jährige konnte, trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers, einen Zusammenstoß mit dem Krankenfahrstuhl nicht vermeiden und fuhr anschließend noch gegen einen Fahnenmast am Straßenrand. Kreis Durch den Unfall erlitt der 88-Jährige schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.