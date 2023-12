Sehr tief ins Glas geschaut hatte eine 29jährige aus Linnich.

Linnich (ots) - Sie verließ am späten Freitag Abend alkoholisiert eine Gaststätte in Linnich und fuhr mit ihrem PKW von der Örtlichkeit weg. Anwesende Zeugen gelang es leider nicht, die Fahrt zu verhindern.



Nach Hinweisen von weiteren Zeugen konnte die Linnicherin an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Dort wurde ein Wert von 1,88 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt.



Die Dame wurde auf die Polizeiwache nach Jülich verbracht; dort wurden ihr zwei Blutproben entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.



Von der Wache aus wurde sie nach Beendigung der Maßnahmen nach Hause entlassen. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihr untersagt.