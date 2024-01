Sturmböen, die zwischen Dienstag (02.01.2024) und Mittwoch (03.01.2024) das Kreisgebiet heimsuchten, führten bis Mittwochmorgen, 06:00 Uhr, zu insgesamt acht Einsätzen der Polizei.

Kreis Düren (ots) - Ein besonderer Vorfall ereignete sich in der Wolfshovener Straße in Jülich, als ein Baum von einem Privatgrundstück auf ein geparktes Fahrzeug stürzte. Der Zwischenfall ereignete sich am späten Dienstagabend, gegen 22:33 Uhr, inmitten des Sturmgeschehens. Verletzt wurde niemand.

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor anhaltenden Sturmböen und prognostiziert auch Dauerregen. Dementsprechend sollten auch Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam sein und Gefahren im Straßenverkehr, wie herabfallende Äste oder umstürzende Bäume, beachten und vorsichtig fahren. Auch Verkehrszeichen oder Baustellenabsperrungen können plötzlich auf die Fahrbahn geweht werden.



Die Polizei Düren rät:



Beide Hände ans Lenkrad und den Blick stets auf die Straße gerichtet halten, um schnell auf unerwartete Situationen reagieren zu können. Zudem ist es wichtig, die Geschwindigkeit anzupassen.