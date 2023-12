Am Donnerstagabend stürzte ein 43-Jähriger in einen ungesicherten Kellerschacht.

Düren (ots) - Der Dürener wurde leicht verletzt.

Der Mann wartete gegen 18:15 Uhr in der August-Klotz-Straße auf einen Freund, der in einem nahegelegenen Imbiss Essen besorgte. Der Hund des Düreners war zu dieser Zeit nicht angeleint und lief unvermittelt um die Ecke.

Um den Hund zurückzubekommen, folgte der Mann ihm, doch aufgrund mangelnder Beleuchtung und der Konzentration auf das Tier übersah er einen offenen Kellerschacht. Infolgedessen stürzte er mit einem Bein in den Schacht, konnte sich jedoch mit einem Arm abstützen, wodurch die Glasfassade eines Geschäfts beschädigt wurde.

Glücklicherweise erlitt der Mann bei dem Vorfall nur leichte Verletzungen. Der Hausmeister des betroffenen Gebäudes gab an, dass das Schutzgitter in der Vergangenheit wiederholt aus der Verankerung gehoben wurde.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.