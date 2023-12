Am gestrigen Montagabend (04.12.2023) überfielen zwei bislang unbekannte Täter einen Getränkemarkt in der Teichstraße.

Kreuzau (ots) - Sie bedrohten zwei Mitarbeiterinnen, erbeuteten Bargeld und flohen unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 19:37 Uhr betraten die beiden vermummten Männer den Getränkemarkt. Zielstrebig gingen sie auf den Kassenbereich zu, wobei sie lautstark herumschrien und randalierten. Einer der Täter zog eine Pistole und richtete diese auf die Mitarbeiterin, die gerade hinter der Kasse stand. Der zweite Täter trug, nach Aussagen der Beschäftigten, eine Machete bei sich. Die beiden unbekannten Männer erbeuteten Bargeld aus der Kasse und der Lottokasse, welches sie in eine braune Tasche mit Reißverschluss packten. Anschließend verließen sie den Getränkehandel und flüchteten fußläufig über eine Brücke in der Teichstraße in Richtung Schulstraße. Die Angestellten konnten die beiden Räuber wie folgt beschreiben:



- Männlich - Circa 170-185 cm groß - 25-30 Jahre alt - Schlanke

Statur - Vermummt mit einem schwarzen Schal - Bekleidet mit einer

dunklen Winterjacke, einer dunklen Jeans, dunklen Sneakern und weißen

Handschuhen - Südländischer Akzent



Die Kriminalpolizei sicherte den Tatort und nahm Ermittlungen wegen schweren Raubes auf. Sollten Ihnen zum genannten Tatzeitpunkt rund um den Getränkemarkt an der Teichstraße verdächtige Personen aufgefallen sein, bittet die Polizei unter 02421 949-6425 um Ihre Hinweise.