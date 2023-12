Die Polizei Düren veranstaltete einen Malwettbewerb mit dem Thema "Die Polizei Düren in der Weihnachtszeit" und wurde von der enormen Resonanz überwältigt.

Kreis Düren (ots) - Über 50 beeindruckende Kunstwerke wurden von den Kindern im Alter zwischen 1 und 11 Jahren aus dem gesamten Kreisgebiet eingereicht. Ursprünglich war geplant, nur die vier Gewinner des Wettbewerbs mit Überraschungen zu belohnen, deren Bilder an den Adventssonntagen veröffentlicht wurden. Doch angesichts der Vielzahl großartiger Einsendungen hat sich die Polizei Düren zu einer besonderen Entscheidung durchgerungen:



Am 21. Dezember 2023 wird die Polizei Düren ALLE Teilnehmer des Malwettbewerbs persönlich mit einem Streifenwagen besuchen und jedem Einzelnen eine kleine, süße Weihnachtsüberraschung überreichen. Dieser besondere Tag wurde bewusst auf den ersten Tag der Weihnachtsferien gelegt, um vor den Feiertagen eine kleine Freude zu bereiten.



Die Organisatoren freuen sich auf die Begegnung mit den jungen Talenten und laden Sie herzlich dazu ein, auch einen Blick in den Streifenwagen zu werfen, wenn sie möchten.



Die Polizei Düren betont, wie beeindruckt sie von der Kreativität und Beteiligung der jungen Künstler ist. Dieser unerwartete Zuspruch hat zu der Entscheidung geführt, allen Teilnehmern eine besondere Anerkennung zuteilwerden zu lassen.