Weil er bei einem Überholvorgang mit einem anderen Pkw kollidierte, überschlug sich ein 62-Jähriger aus Jülich am Dienstagmorgen (05.12.2023) auf der B56 mit seinem Fahrzeug.

Niederzier (ots) - Der 62-Jährige befuhr gegen 09:50 Uhr die B56 in Fahrtrichtung Jülich. Er nutzte den linken der beiden Fahrstreifen und überholte einen Pkw, an dessen Steuer ein 57 Jahre alter Mann aus Niederzier saß. Vermutlich scherte der 62-Jährige, der gemeinsam mit seiner 15-Jährigen Tochter unterwegs war, zu früh nach rechts ein.



In der Folge kam es zur Kollision mit dem Pkw des 57-Jährigen. Das Auto des Jülichers geriet ins Schleudern und überschlug sich anschließend mehrfach bevor es, auf dem Dach liegend, zum Stillstand kam. Sowohl der Jülicher als auch seine 15-jährige Tochter erlitten leichte Verletzungen. Auch der 57-jährige Niederzierer wurde leicht verletzt.



Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B56 in Höhe Talbenden in Fahrtrichtung Jülich gesperrt.