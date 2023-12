Ein Unfall am Mittwochmorgen (20.12.2023) auf der Bundesstraße 56, Höhe Freialdenhoven, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden, sorgte im Berufsverkehr für Verkehrsstörungen.

Aldenhoven (ots) - Gegen 07:05 Uhr befuhr eine 55-Jährige aus Geilenkirchen die Bundesstraße 56 aus Richtung Puffendorf kommend und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 12 in Richtung Freialdenhoven abzubiegen.

Dabei stieß sie mit dem Pkw eines 26-Jährigen aus Geilenkirchen zusammen, der die Bundesstraße in Richtung Puffendorf befuhr.

Durch den Unfall erlitten die Geilenkirchenerin und der Jülicher leichte Verletzungen. Sie wurden nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 56 bis 8:49 Uhr gesperrt werden. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.