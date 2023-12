Infolge eines Auffahrunfalls in Nörvenich erlitt ein Fahrzeugführer leichte Verletzungen.

Nörvenich (ots) - Der 35- Jährige Mann aus Pingsheim befuhr mit seinem PKW am Freitagabend um 21:40 Uhr die L263 aus Richtung Gewerbegebiet Nörvenich in Richtung Kreisverkehr "Am Kreuzberg". Verkehrsbedingt musste er vor der beabsichtigten Einfahrt in den Kreisel sein Fahrzeug zum Halten bringen. In diesem Moment fuhr ein hinter ihm in gleicher Richtung fahrender Transporter auf das Heck des PKW auf. Der PKW Fahrer zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Beim ebenfalls 35- jährigen Fahrer des Transporters stellten die aufnehmenden Polizeikräfte während der Unfallaufnahme fest, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,7 Promille. Nach Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort wurde der 35jährige Nörvenicher einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.