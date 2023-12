Aldenhoven - Bei ihrem Vorhaben, von Aldenhoven in Richtung Niedermerz abzubiegen, verursachte eine 50 Jahre alte Autofahrerin am Samstagabend einen Verkehrsunfall.

Aldenhoven (ots) - Eine Frau aus Aldenhoven wurde hierbei verletzt.



Das Unfallgeschehen ereignete sich gegen 17:50 Uhr, als eine Aachenerin mit ihrem Pkw die L 136 befuhr. Sie kam aus Richtung Aldenhoven und beabsichtigte, an der Einmündung zur L11 nach links abzubiegen, um ihre Fahrt in Richtung Niedermerz fortzusetzen. Nach Angaben von Zeugen sowie der entgegenkommenden Autofahrerin gestaltete sich das Abbiegen jedoch unangemessen langsam sowie unter Missachtung des bevorrechtigten Gegenverkehrs. Die entgegenkommende Pkw-Fahrerin, bei der es sich um eine 56-jährige Frau aus Aldenhoven handelte, konnte trotz sofortigen Abbremsens eine Kollision nicht mehr verhindern.



Nicht nur die beiden Fahrzeuge wurde derart beschädigt, dass sie später von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Auch die 56-Jährige trug leichte Verletzungen davon, wodurch für sie eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich wurde. Ein Rettungswagen brachte sie dorthin.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 5000 Euro. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme sowie die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn blieb die Einmündung der L 136 zur L 11 gesperrt.