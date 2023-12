Kurz nach Mitternacht wurde am Montag (11.12.2023) ein Mann aus Niederzier bei einem versuchten Raub schwer verletzt.

Düren (ots) - Ein 67-Jähriger lag gegen 00:20 Uhr mit seinem Schlafsack in der Eingangshalle des Bahnhofs, als ein 40-jähriger Mann aus Elsdorf, begleitet von zwei weiteren Personen, an ihn herantrat und versuchte, den Schlafsack des Mannes zu entreißen. Mutig hielt der Geschädigte seinen Besitz fest, woraufhin der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Trotz der Attacke ließ der Mann nicht los, woraufhin der Beschuldigte mit seinen beiden Begleitern die Flucht ergriff.



Dank der detaillierten Beschreibung des Opfers konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Täter noch am Tatort aufspüren. Da die Personalien des Beschuldigten zunächst nicht zweifelsfrei feststanden, wurde er vorläufig festgenommen. Da er zudem augenscheinlich untererheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,2 Promille ergab. Aus diesem Grund wurde dem Elsdorfer auf der Polizeiwache Düren eine Blutprobe entnommen.



Der Geschädigte wurde bei dem versuchten Raub schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.