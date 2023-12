Auf frischer Tat wurden gestern Abend zwei Einbrecher in Kreuzau überrascht.

Kreuzau (ots) - Gegen 18:30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße Altenweiher Geräusche im Hausflur. Im Hausflur traf sie dann auf zwei unbekannte, männliche Personen. Diese flüchteten dann sofort aus dem Haus in unbekannte Richtung. Leider hatten sie in einer anderen Wohnung schon Beute gemacht, u.a. wurde dort Bargeld entwendet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Beamten der Polizeiwachen Kreuzau und Düren verliefen negativ.



Ein Tatverdächtiger konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 170cm groß, korpulent, ca. Ende 20, südländisches Aussehen, grauer Kapuzenpullover und dunkles Tuch über Nase und Mund.



In der unmittelbaren Nachbarschaft, in der Straße Zum Wiesenbach, wurde ca. 2 Stunden später ein weiterer Einbruch in einem Einfamilienhaus gemeldet. Es ist zu vermuten, dass hier die gleichen Täter am Werk waren.



Mit Fortschreiten der "dunklen Jahreszeit" ist vermehrt mit dem Auftreten von Einbrechern am frühen Abend zu rechnen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder von den Tätern genutzten Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden. -Foe-