Am Heiligen Abend, den 24.12.2023, nahmen Kriminalbeamte zwei Wohnungseinbrüche auf und sicherten entsprechende Spuren.

Kreis Düren (ots) - Die Taten ereigneten sich im Zeitraum des späten Nachmittags bis in die Abendstunden.



In Düren auf der Gneisenaustraße lag die Tatzeit in etwa zwischen 16:30 und 19:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen kletterten der oder die unbekannten Täter auf den Balkon einer Wohnung in der ersten Etage und hebelten eine dortige Balkontüre mittels massiver Gewaltanwendung auf. In der Wohnung wurden einige Schränke und Behältnisse durchwühlt.

In einem ähnlichen Tatzeitraum, zwischen 15:00 und 20:00 Uhr wurde offensichtlich in eine Wohnung in Kreuzau, in der Heribertstraße eingebrochen. Hier wurde ebenfalls die Balkontüre einer Wohnung im 1. Obergeschoss aufgehebelt und sämtliche Zimmer durchwühlt.

Art und Höhe der Beute sind in beiden Fällen zurzeit noch unklar.

Die Polizei fragt, wer kann sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen, wurden im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Düren unter der Telefonnummer 02421- 949-6425 oder per E-Mail unter poststelle.dueren@Polizei.nrw.de zu melden.