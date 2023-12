Am Montagnachmittag (11.12.2023) kam es auf der Wiesenstraße zu einem Unfall bei dem zwei Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden.

Jülich (ots) - Eine 32-Jährige aus Jülich hatte ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug übersehen.



Die Frau aus Jülich wollte gegen 16:50 Uhr von einem Parkplatz auf die Wiesenstraße, in Fahrtrichtung Römerstraße, fahren. Hierfür wollte sie offensichtlich den leicht stockenden Verkehr ausnutzen und zwischen mehreren Pkw auf die Fahrbahn abbiegen. Hierbei übersah sie einen Pkw an dessen Steuer eine 25-Jährige, ebenfalls aus Jülich, saß. Die 25-jährige Frau war mit ihrem Pkw auf der Wiesenstraße, in Richtung Dürener Straße, unterwegs und hatte sich auf dem Linksabbiegerstreifen für die Fahrtrichtung Ulmenweg eingeordnet. Dort kam es auch zur Kollision der beiden Fahrzeuge durch die beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden beide Frauen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Wiesenstraße gesperrt.