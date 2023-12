Lfd.-Nr.: 1234 Am Dienstag (26.

Dortmund (ots) - Dezember) um 18.35 Uhr wurde ein 14-jähriger Dortmunder an einer Bushaltestelle im Stadtteil Marten (Martener Straße, Germaniastraße) unter Vorhalt eines Messers beraubt.



Nach ersten Erkenntnissen zwangen drei Jugendliche den Dortmunder zur Herausgabe von Bargeld.

Dabei hielten sie ihm ein Messer an den Hals. Des Weiteren schlug ihn einer der Männer ins Gesicht. Der Dortmunder übergab daraufhin einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der 14-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt.



Die Täter flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet. Nach einem Hinweis der DSW konnten drei aus Dortmund stammende Tatverdächtige (zwei davon 18 und einer 19 Jahre alt) in einem Bus angetroffen werden. Die Beamten fanden die Tatbeute (Geldbetrag in gleicher Stückelung) und brachten die Tatverdächtigen zur nächstgelegenen Polizeiwache.



Zwei der drei Tatverdächtigen brachten die Beamten anschließend ins Polizeigewahrsam, besondere Haftgründe lagen nach Prüfung nicht vor.



Alle erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubs.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Diana Krömer

Telefon: 0231/132-1022

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell