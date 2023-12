Lfd. Nr.: 1183 Ein 21-jähriger Dortmunder ist am Montagabend (11.

Dortmund (ots) - Dezember) bei einer Auseinandersetzung im Bereich des Stadtgartens schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun noch Zeugen.



Den ersten Zeugenangaben zufolge kam es gegen 21.30 Uhr am südlichen Ein-/Ausgang zur Haltestelle zu einer zunächst verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und einem anderen, ihm flüchtig bekannten Mann. Dabei wurde der 21-Jährige mit einem Messer verletzt. Der Täter flüchtete anschließend in östliche Richtung.



Ein Rettungswagen brachte den Dortmunder in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach den ersten Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf Zusammenhänge mit anderen Taten ergeben. Dies wird aber fortlaufend geprüft.



Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, dünn, schwarze, kurze Haare, Dreitagebart, trug weiße Sneakers. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.



