Lfd. Nr.: 1175 Bei einem Verkehrsunfall auf der A 46 ist am Donnerstagmorgen (7.

Dortmund (ots) - Dezember) eine 56-jährige Autofahrerin aus Hemer lebensgefährlich verletzt worden. An dem Unfall waren zwei Autos beteiligt.



Den ersten Zeugenangaben zufolge war die 56-Jährige gegen 7 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hagen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie etwa in Höhe der Anschlussstelle Iserlohn-Seilersee die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses geriet ins Schleudern, kollidierte rechtsseitig mit der Schutzplanke und wurde wieder auf die Fahrbahn abgewiesen. Dort kollidierte es mit dem Auto eines 26-Jährigen aus Hemer.



Bei dem Unfall wurde die 56-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Lebensgefährlich verletzt kam sie in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.



Die A 46 musste in Richtung Hagen bis ca. 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hemer und Iserlohn-Zentrum gesperrt werden.



Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro.



Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell