Dortmund (ots) - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Dortmund.

Seit dem 21. Dezember 2023 wird ein 72-jährige Dortmunder vermisst. Letztmalig wurde er gegen 14 Uhr in einem Seniorenhaus in Dortmund-Eichlinghofen gesehen.



Bisherige Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.



Der Mann ist ca. 1,75 m groß, hat eine schlanke Statur und graue Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke, einer Jeanshose und schwarzen Schuhen.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link:



https://polizei.nrw/fahndung/122962



Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Mann gesehen haben. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441.



