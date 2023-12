Am Dienstag (26.

Dortmund (ots) - Dezember) in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.20 Uhr wurde ein 83-jähriger Mann aus Dortmund an seiner Wohnungstür beraubt. Die Tat geschah in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Dorstfeld in der Straße Kortental (nahe der Kreuzung Wittener Straße).



Zur Tatzeit klingelten ein Mann und eine Frau an der Wohnungstür des Mannes. Sie baten um Spenden und ein Glas Wasser. Der Dortmunder gab den Personen noch an der Wohnungstür einen kleinen Bargeldbetrag als Spende. Ein Glas Wasser übergab er nicht.



Der Mann schubste den Dortmunder anschließend in den Wohnungsflur und riss ihm die getragene Goldkette vom Hals.

Beide Personen flüchteten mit der erbeuteten Goldkette (daran ein Kreuzanhänger in Silber) in unbekannte Richtung.

Bisherige Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.



Der 83-Jährige blieb unverletzt, wurde aber durch einen Seelsorger nach der Tat betreut.



Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Täter gesehen haben könnten oder ebenso Kontakt mit diesen Personen hatten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur und ca. 1,70 Meter groß, deutschsprachig ohne Dialekt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke.



Die weibliche Person wird als ca. 26 Jahre alt beschrieben, ca. 1,60 Meter groß mit kinnlangen dunklen Haaren und einem hellen Mantel bekleidet.



Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Diana Krömer

Telefon: 0231/132-1022

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell