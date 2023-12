Lfd. Nr.: 1230 Bei einem Verkehrsunfall auf der A 44 im Bereich Bochum ist in der Nacht zu Montag (25.

Dortmund (ots) - Dezember) ein 20-jähriger Mann aus Witten getötet worden. Es handelte sich nach ersten Erkenntnissen um einen Alleinunfall.



Den ersten Ermittlungen zufolge war ein 23-Jähriger aus Witten gegen 0.30 Uhr auf der A 44 in Richtung Witten unterwegs. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Bochum/Witten verlor er in einem leichten Kurvenverlauf aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte gegen die Mittelschutzplanke und schließlich noch gegen die rechtsseitige Leitplanke. Dabei wurde ein 20-jähriger Mitinsasse aus Witten durch die Heckscheibe aus dem Fahrzeug geschleudert.



Der 20-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 23-Jährige und der 28-jährige Beifahrer (ebenfalls aus Witten) wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Die A 44 musste während der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam in Richtung Witten gesperrt werden.



Die Ermittlungen dauern an.



Medienvertreter wenden sich mit Rückfragen bitte zu den gewohnten Geschäftszeiten ab Mittwoch, 27. Dezember, an die Pressestelle der Polizei Dortmund.



