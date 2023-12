Lfd.-Nr.: 1169 Auf der Lichtendorder Straße ist es am Mittwochnachmittag (6.

Dortmund (ots) - Dezember) zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw gekommen. Die 69-jährige Fahrerin aus Holzwickede wurde dabei verletzt aus ihrem Fahrzeug geborgen.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Autofahrerin gegen 18.30 Uhr die Lichtendorfer Straße in südliche Richtung. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie mit ihrem Pkw Kia kurz vor der Kreuzung zur Nelkenstraße/ Eichholzstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto.



Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto auf die Seite geschleudert. Die Fahrerin konnte sich nicht eigenständig aus dem Fahrzeug befreien.

Unfallzeugen leisteten zunächst Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Feuerwehr entfernte das Fahrzeugdach, um die Frau aus ihrem Auto zu befreien.



Der Hund der 69-Jährigen, der sich mit ihr im Auto befand, blieb unverletzt.

Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus verbracht.



Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Lichtendorfer Straße zwischen Nelkenstraße und Lotusweg komplett gesperrt.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Diana Krömer

Telefon: 0231/132-1022

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell