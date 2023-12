Lfd. Nr.: 1220 Bei einem Verkehrsunfall auf der Evinger Straße ist am Mittwochabend (19.

Dortmund (ots) - Oktober) ein 37-jähriger Dortmunder leicht verletzt worden. Sein Auto kollidierte mit einer Stadtbahn.



Den ersten Zeugenangaben zufolge war der Dortmunder gegen 21.10 Uhr auf der Evinger Straße in Richtung Norden unterwegs. Er wechselte auf die Linksabbiegerspur, um auf die Straße Schiffhorst abzubiegen. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 54-jähriger Dortmunder die Evinger Straße parallel mit einer Stadtbahn der Linie U 41. Er bremste die Bahn noch ab, es kam jedoch trotzdem zur Kollision.



Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 7.000 Euro.



An der Unfallstelle kam es bis ca. 18.45 Uhr zu Einschränkungen.



Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell