Lfd. Nr.: 1223 Bei einer Verkehrskontrolle auf der A 44 haben Beamte der Autobahnpolizei in der Nacht zu Donnerstag (21.

Dortmund (ots) - Dezember) den richtigen Riecher bewiesen. Ihnen war ein Auto aufgefallen, dessen hintere Achse sehr stark beladen war. Die Ladung, die die Polizisten entdeckten, führte zur vorläufigen Festnahme der drei Fahrzeuginsassen.



Es war gegen 23 Uhr, als der Streifenwagenbesatzung der VW Polo auf der Fahrbahn in Richtung Kassel auffiel. An der nahen Rast- und Tankanlage Soester Börde Süd hielten die Beamten den Wagen an. Um die Ladung in Augenschein nehmen zu können, baten sie die Insassen (drei polizeibekannte Männer im Alter von 18, 22 und 44 Jahren) den Kofferraum zu öffnen.



In diesem befanden sich auffällig viele Werkzeuge und Arbeitsmaschinen - teils in doppelter Ausführung. Zudem fanden die Beamten weitere Gegenstände in Tüten und Kleidung eingewickelt in mitgeführten Gepäckstücken. Bei allen Gegenständen handelte es sich um hochwertige Arbeitsgeräte, für die die drei Männer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Eine Überprüfung ergab zudem, dass mindestens eins der Geräte als gestohlen gemeldet worden war.



Die Beamten nahmen die drei Männer vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam nach Soest. Die Gegenstände stellten sie sicher.



Die weiteren Ermittlungen dauern nun an.



