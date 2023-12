Lfd. Nr.: 1154

Dortmund (ots) - Aufgrund umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte ein dringender Tatverdacht wegen dreier Brände in Mehrfamilienhäusern in Hörde sowie der Nordstadt hinsichtlich einer 45-jährigen Dortmunderin begründet werden.



Der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dortmund erließ am heutigen Tage (1.12.2023) Haftbefehl gegen die Beschuldigte.



Es bestehen begründete Anhaltspunkte, dass der Beschuldigten weitere Brände zugeordnet werden können. Die Ermittlungen dauern insofern an.



Eine genaue Anzahl und Zuordnung der verschiedenen Brandorte zu der Täterin kann daher noch nicht abschließend erfolgen. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Dortmunder Polizei zurzeit keine Angaben darüber machen, wie sie auf die Spur der Tatverdächtigen gekommen ist.



Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich am kommenden Montag ab 08:00 Uhr Staatsanwalt Felix Giesenregen unter Telefonnummer 926-26104



