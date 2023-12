Lfd. Nr.: 1188

Dortmund (ots) - Insgesamt circa 3600 französische Anhänger waren in der Spitze am heutigen Nachmittag und Abend in der Dortmunder Innenstadt unterwegs.



In der Anreisephase kam es in der Innenstadt und vor dem Stadion vereinzelt zu dem Abbrennen von Pyrotechnik. Insgesamt leitete die Polizei 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren und 13 Strafverfahren, unter anderem wegen Pyrotechnik, ein.



Die Abreisephase verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse.



Das Verhältnis zwischen beiden Fanlagern kann als feindschaftlich eingestuft werden. Aus diesem Grund und unter anderem aufgrund der Einsatzerfahrungen aus der letzten Begegnung der beiden Mannschaften am 18.02.2020 hat die Polizei Dortmund dieses Spiel als Hochrisikospiel eingestuft und dementsprechend den Kräfteansatz für den heutigen Tag kalkuliert.



Die Ziele des polizeilichen Einsatzkonzepts, unter anderem die Sicherheit der friedlichen Besucherinnen und Besucher der Fußballbegegnung im Signal-Iduna-Park zu gewährleisten, sind aufgegangen.



