Lfd. Nr.: 1237 Durch einen Alarm bei einer Sicherheitsfirma ist die Polizei in der Nacht zu Donnerstag (28.

Dortmund (ots) - Dezember) auf einen Einbruch in das Vereinslokal einer Kleingartenanlage an der Straße Im Rabenloh aufmerksam geworden. Diensthund Jack half bei der Festnahme von einem der beiden Tatverdächtigen.



Die Polizei wurde gegen 3.55 Uhr informiert. Die Kleingartenanlage liegt zwischen der Wittekindstraße und der Strobelallee. Vor Ort erkannten die Beamten noch auf dem Weg zum Lokal, wie ein Mann aus einem der Fenster sprang und flüchtete. Über einen Zaun führte ihn die Flucht in Richtung eines nahen Parkplatzes. Im selben Moment kam den Polizisten ein weiterer Mann entgegen, den sie sofort verfolgten und festnehmen konnten. Übrigens gemeinsam mit seinem Hund, der sich kurz danach dazu gesellte...



Für die Suche nach dem zweiten Tatverdächtigen riefen wiederum die Beamten einen vierbeinigen Unterstützer hinzu. Diensthund Jack half bei der Absuche der Umgebung und machte sie auf ein Gebüsch aufmerksam. Aus diesem konnten die Polizisten kurze Zeit später mangels Kooperation seinerseits den zweiten Tatverdächtigen herausziehen und festnehmen.



Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer (32 und 34) aus Dortmund. Bei ihnen fanden sie auch die mutmaßliche Tatbeute, die mit BVB-Autogrammkarten und einigen Schokoriegeln möglicherweise weniger üppig ausgefallen war als erwartet. Am Lokal selbst stellten die Einsatzkräfte ein eingeschlagenes Fenster fest.



Die beiden Tatverdächtigen samt Hund brachten sie zunächst zu einer Polizeiwache. Die besonderen Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Zweibeiner erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls.



