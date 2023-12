Lfd. Nr.: 1185

Dortmund (ots) - Zivilcourage, sich für andere zumeist fremde Menschen einsetzen, helfen bei der Ergreifung von Straftätern, das erleben wir bei der Polizei immer wieder.



So möchte Polizeipräsident Gregor Lange auch in diesem Jahr Bürgerinnen und Bürger ehren, die dieses nicht selbstverständliche Verhalten im vergangenen Jahr an den Tag gelegt haben.



Insgesamt soll das Einschreiten von 12 Menschen gewürdigt werden, die in neun unterschiedlichen Sachverhalten Mut und Auffassungsgabe bewiesen haben. Ob bei der Hilfe von Festnahmen nach Diebstahl oder Sachbeschädigungen, bei der Reanimationen von Verkehrsunfallopfern oder auch weil sie verhindert haben, dass sich Menschen das Leben nahmen.



Die Ehrung findet am Donnerstag, 14. Dezember, um 16.30 Uhr in der Ausstellung des Polizeipräsidiums statt. Interessierte Journalisten und Journalistinnen werden gebeten sich vorher bei der hiesigen Pressestelle unter den bekannten Erreichbarkeiten anzumelden.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell