Lfd. Nr.: 0002

Dortmund (ots) - Auch in den frühen Morgenstunden am Neujahrstag kam es zu keinerlei herausragenden Einsatzanlässen.



Das Sicherheitskonzept der Ordnungsbehörden ging auf und die gemeinsamen Streifen von Polizei und kommunalem Ordnungsdienst mussten nur vereinzelt bei Fehlverhalten der feiernden Bevölkerung eingreifen.

Zwar kam es zu einigen wenigen Ingewahrsamnahmen, diese standen jedoch nur teilweise im Zusammenhang mit der Silvesternacht.



Gleiches geht aus den Berichten von Feuerwehr und Rettungsdienst hervor. Lediglich bei dem Brand einer Mülltonne in Dortmund-Huckarde wurde die Fassade eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es in dieser Silvesternacht mehrere Personen mit Verletzungen durch Feuerwerk gegeben haben, glücklicherweise aber keine Schwerverletzen.



Eine endgültige Bilanz über die polizeilichen Maßnahmen kann erst im Laufe der Woche gezogen werden.



Medienschaffende wenden sich mit Rückfrage bitte ab dem 2. Januar zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Polizei.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Steffen Korthoff

Telefon: 0231-132-1020

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell