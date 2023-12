Lfd. Nr.: 1157 Am Samstag (2.

Dortmund (ots) - Dezember) um 15:04 Uhr kam es in einer Filiale eines Bekleidungsgeschäftes in Westerfilde (Westerfilder Straße 38) zu einem Bandendiebstahl durch zwei Frauen.



Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Angestellter des Geschäftes die Frauen dabei beobachtet, wie sie vor Betreten des Ladens einen Einkaufstrolley, sowie eine Handtasche vor dem Eingang abgestellt hatten.

Bei Verlassen des Ladens wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Offensichtlich wurden Gegenstände aus dem Geschäft entwendet. Der Geschäftsmitarbeiter sprach beide Damen daraufhin an. Diese flüchteten unmittelbar auf der Westerfilder Straße in Richtung Westen. Die beiden vor dem Geschäft abgestellten Taschen ließen sie zurück.

Eine der Frauen kehrte noch zum Geschäft zurück und forderte die Herausgabe der Tasche und des Trolleys. Die Gegenstände gab der Mitarbeiter nicht raus, worauf sich die Frau wieder entfernte.



Mithilfe von Zeugenhinweisen konnten die Polizisten die Flüchtigen auf dem Parkplatz ,,Westerfilde-Mitte" festnehmen. Sie hatten sich hinter Containern versteckt.

Die Frauen führten eine weitere Tasche mit mutmaßlichem Diebesgut (offensichtlich aus einem anderen Geschäft) mit sich und machten widersprüchliche Angaben.

Die Beamten suchten den Parkplatz nach weiterem Diebesgut ab und konnten diverse Taschen mit Bekleidungsstücken, teilweise noch mit Sicherungsetiketten, auffinden und sicherstellen.



Beide Frauen, deren Identität nicht zweifelsfrei bekannt war, wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Verdacht des Bandendiebstahls.



