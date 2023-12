Lfd. Nr.: 1151 Am Donnerstagabend, 30.11., kam es in der Nähe des Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Dortmund (ots) - Ein Mann wurde durch einen Messerstich verletzt.



Nach ersten Ermittlungen ging eine Gruppe von vier Männern gegen 22.10 Uhr über die Bissenkamp-Passage. Dort befand sich eine weitere Gruppe von vier Personen. Augenscheinlich konsumierten sie Lachgas.



Die Gruppen gerieten zunächst in einen verbalen Streit. Der Streit eskalierte kurze Zeit später auf dem Fußgängerweg der Straße Max-von-der-Grün-Platz. Zwei Männer aus der Lachgas konsumierenden Gruppe hatte die andere Gruppe verfolgt. Einer der beiden stach mit einem Messer auf das Bein eines 29-jährigen Dortmunder. Beide Männer flüchteten, einer auf einem E-Scooter.



Die Täter können wie folgt beschrieben werden:



- männlich - circa 16-20 Jahre alt - dunkle kurze Haare - circa

170 cm groß - normale Statur



Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.



Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell