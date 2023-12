Lfd. Nr.: 1192 Die Polizei Dortmund konnte in der Nacht vom 13.12.

Dortmund (ots) - auf den 14.12.2023 einen Mann festnehmen, der dringend tatverdächtig ist, die Messerattacke auf einen Wohnungslosen am 29.11.2023 im Keuning-Park sowie am 30.11.2023 auf einen 41-jährigen Wohnungslosen auf dem Mehmet-Kubasik-Platz verübt zu haben. Der Beschuldigte ist heute dem Haftrichter vorgeführt worden, welcher dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls entsprach.



Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Dortmund. Es besteht zudem der Anfangsverdacht, dass der Beschuldigte für zwei weitere versuchte Tötungsdelikte verantwortlich sein könnte. Dies wird derzeit intensiv von Polizei und Staatsanwaltschaft geprüft.



