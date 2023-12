Lfd. Nr.: 1179 Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntag (10.

Dortmund (ots) - Dezember) trafen sich die Kontrahenten in der Notaufnahme wieder.



Die Polizei erhielt den Einsatz wegen einer gefährlichen Körperverletzung an der Leopoldstraße um 7.43 Uhr. Ein 44-jähriger Mann wurde bereits mit einem Rettungswagen in die Unfallklinik Nord gefahren. Zur Klärung des Sachverhalts, bei dem auch eine Glasflasche als Tatwaffe dabei gewesen sein soll, fuhren die Beamten ebenfalls in die Klinik. Vor Ort traf zeitgleich mit dem Rettungswagen der Kontrahent des 44-Jährigen ein, ein 26-jähriger Mann.



Unvermittelt schlugen die beiden in der Notaufnahme wieder aufeinander ein. Nur mit einer Vielzahl von Krankenhausmitarbeitern und Polizeibeamten konnte die Lage beruhigt und die nötigen Untersuchungen durchgeführt werden. Durch das Chaos, das die beiden angerichtet hatten, konnte ein Behandlungsraum vorerst nicht weiter benutzt werden.



Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.



