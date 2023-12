Lfd. Nr.: 1227 Auf der Kreuzung Geschwister-Scholl-/Gronau-/Weißenburger Straße hat sich am Freitagnachmittag (22.

Dortmund (ots) - Dezember) ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Feuerwehr-Fahrzeugs und eines Autos ereignet. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt.



Den ersten Zeugenangaben zufolge befuhr ein 29-jähriger Dortmunder mit seinem VW gegen 15.45 Uhr die Gronaustraße in Richtung Süden. Zum selben Zeitpunkt war ein 56-jähriger Dortmunder mit dem Feuerwehr-Fahrzeug auf der Weißenburger Straße in Richtung Westen unterwegs und wollte die Kreuzung überqueren, um auf der Geschwister-Scholl-Straße weiterzufahren. Das Fahrzeug befand sich den ersten Angaben zufolge auf einer Einsatzfahrt.



Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.



Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 9.000 Euro.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell