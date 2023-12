Lfd. Nr.: 1217 Leider ist uns in unserer Pressemitteilung Nr.

Dortmund (ots) - 1214 ein Fehler unterlaufen. Bei dem zweiten Fall, der den beiden festgenommenen Männern zur Last gelegt hat handelt es sich nicht um den des 65-jährigen Mannes aus Niederaden, sondern um den einer 74-jährigen Frau aus Dortmund-Eving.



Dieser ereignete sich am 4. September 2022 gegen 14.30 Uhr. Die Seniorin hatte einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse erhalten. Dieser schilderte ihr unter anderem, er prüfe Bargeld und machte ihr auf perfide Weise klar, dass das Bargeld, das sie zuhause aufbewahrte, Falschgeld sei. Kurz nach dem Telefonat erschien ein weiterer angeblicher Mitarbeiter des Geldinstituts bei ihr und nahm - trotz Widerspruch der Frau - einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag mit.



Wir haben den Fehler auch in der Ursprungsmeldung korrigiert.



