Dortmund (ots) - Nach einem Einbruch in der Selzerstraße am Freitag, 8.12.2023 gegen 21:45 Uhr, in Dortmund-Berghofen, nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen 34-jährigen Dortmunder fest.



Um ca. 20:55 Uhr bemerkte eine 94-Jährige aus Dortmund einen Schatten in ihrem Flur. Sie begab sich daraufhin mit ihrem Rollator in die Küche und traf dort auf den 34-Jährigen. Die Seniorin stellte den Einbrecher zur Rede, welcher daraufhin durch das Schlafzimmer aus der Wohnung flüchtete.



Die Seniorin konnte den Einbrecher sehr gut beschreiben, sodass die eingesetzten Polizisten den 34-Jährigen in unmittelbarer Nähe antreffen und festnehmen konnten. Der alkoholisierte Tatverdächtige leistete dabei Widerstand und beleidigte die Beamten.



Der wegen ähnlicher Delikte polizeibekannte 34-Jährige gab spontan gegenüber den Einsatzkräften an, dass er bereits mit einer Festnahme gerechnet und daher vorsorglich seine Tasche für eine Inhaftierung gepackt habe. Diese wird er nun möglicherweise brauchen, denn ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.



